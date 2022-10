O sorteio da fase final do Campeonato da Europa de sub-21 realiza-se esta quarta-feira, às 17h00, em Bucareste, na Roménia.



Portugal parte para o sorteio como cabeça de série e está inserido no pote 1 juntamente com Espanha, Alemanha e França.



Sabe-se que a Geórgia, uma das seleções anfitriãs, vai estar inserida no grupo A enquanto a Roménia, outro dos países organizadores, vai ficar no grupo B.



As seleções presentes no sorteio e os respetivos potes:



Pote 1: Portugal, Espanha, Alemanha e França;



Pote 2: Países Baixos, Inglaterra e Itália;



Pote 3: Croácia, Suíça, Bélgica e República Checa;



Pote 4: Ucrânia, Noruega e Israel