Jacky Mathijsse, selecionador sub-21 da Bélgica, em declarações reproduzidas pela Lusa, após a derrota contra Portugal que ditou a eliminação do Europeu da categoria:



«Penso que merecíamos um empate, pelo menos. Apesar de tudo, jogámos para vencer. Tínhamos plano para jogar bem com um bloco médio/alto, mas não foi executado. Contudo, mostrámos que poderemos lidar com equipas como Portugal, que é famoso por ter bons jogadores e ser de topo. Os nossos jogadores disseram presente. Não mereciam aquela decisão [do árbitro] aos 89 minutos. Vendo a repetição das imagens, penso que houve ali uma certa imaginação na decisão.

No final do jogo, a equipa técnica portuguesa sabia como nos estávamos a sentir. Foram educados, mas as emoções levaram a melhor sobre nós. Não houve quaisquer ofensas, mas acredito que Portugal estava, de certa maneira, envergonhado com aquela decisão.

Jogámos a bom nível e contra equipas de topo. Estivemos bem frente à equipa da casa [Geórgia], mas hoje acabou por haver uma decisão do árbitro que roubou os sonhos de toda uma equipa. Se havia uma equipa das quatro que merecia passar, éramos nós. Os nossos jogadores provaram que sabiam lidar com a pressão e com adversários de topo.

De uma forma geral, fizemos um bom torneio, mas estamos infelizes. As partidas foram todas decididas nas áreas. No jogo contra os Países Baixos [empate 0-0], devíamos ter marcado. Depois, tivemos um índice de golos esperados três vezes maior em relação à Geórgia [empate 2-2]. No terceiro, senti que foram roubados todos os nossos sonhos.»