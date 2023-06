Portugal joga a primeira «final» no Euro sub-21 frente à Bélgica, uma partida que tem início marcado para as 17h00.



Como habitualmente, o Maisfutebol vai acompanhar o jogo AO MINUTO, aqui.



Refira-se que a seleção nacional está obrigada a ganhar. Ainda assim, o triunfo pode não ser suficiente para superar a fase de grupos - depende do resultado do outro encontro entre Geórgia e Países Baixos. De resto, Rui Jorge trocou apenas um jogador na equipa inicial em comparação com o confronto com os neerlandeses: André Almeida, autor do golo luso, perdeu a titularidade para Francisco Conceição.