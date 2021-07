Simon Kjaer, capitão da Dinamarca, dedicou a vitória sobre a República Checa (2-1), que abriu as portas das meias-finais do Euro2020, a Christien Eriksen, o jogador que desfaleceu no primeiro jogo, no arranque da caminhada dos dinamarqueses.

«Se o Christian está bem, podemos seguir em frente. Ele sabe que estamos a jogar por ele», adiantou o central no final do jogo em Baku, em declarações a uma televisão dinamarquesa.

Quanto à qualificação para as meias-finais, Kjaer diz que «é uma loucura». «Tinhamos um objetivo quando chegámos aqui: voltar a Wembley», acrescentou.

Recordamos que Kjaer foi o primeiro jogador a acudir Eriksen no jogo inaugural da Dinamarca frente à Finlândia.