Depois de apresentarmos todos os jogadores inscritos no Euro2020, um a um, passamos agora para a apresentação das seleções.

Olhamos para a forma como as equipas jogam, desde logo, incluindo o onze base que devem apresentar no Campeonato da Europa. Destacamos também o perfil do selecionador e da figura da equipa, mas vamos mais além: o que cantam e o que dizem os adeptos? Qual foi o jogador que mais lucrou com o adiamento do Europeu? Quem foram os elementos que tiveram comportamentos de destaque no contexto da pandemia de covid-19?

É essa a base do perfil das 24 seleções, uma vez mais à boleia da Guardian Experts' Network, a rede que tem o Maisfutebol como representante português, e que junta meios de comunicação dos diferentes países, para uma partilha de conteúdo.

Desta vez apresentamos as equipas do Grupo D, que contempla um duelo britânico entre Inglaterra e Escócia, para além da Croácia e Rep. Checa.

Leia a análise a cada uma delas:

