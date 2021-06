Nuno Mendes está lesionado e por isso falhou o treino realizado pela Seleção Nacional na manhã desta quinta-feira.

O lateral esquerdo está a contas com uma mialgia na coxa esquerda e não subiu esta manhã ao relvado do estádio do Vasas, centro de treinos da Seleção Nacional neste Euro 2020.

O selecionador, Fernando Santos, contou com os restantes 25 elementos na sessão. Nos 15 minutos abertos à comunicação social foi possível ver os jogadores de campo a fazerem alguns exercícios com bola a meio campo, enquanto os guarda-redes faziam trabalho específico.

A equipa das quinas viaja depois de almoço para Munique, cidade onde defronta a Alemanha, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Euro2020, marcado para sábado.