O País de Gales está novamente com um pé nos oitavos de final do Campeonato da Europa depois desta quarta-feira ter ido a Baku, no Azerbaijão, bater a Turquia por 2-0, passando a contar com quatro pontos no Grupo A do Euro2020.

Gareth Bale esteve em particular destaque ao fazer duas assistências para os golos galeses, além de ter desperdiçado uma grande penalidade.

Veja o resumo deste jogo: