Islândia ou Hungria vão juntar-se a Portugal, Alemanha e França no grupo F do Euro 2020, agendado para o próximo verão.

As duas seleções venceram esta noite as respetivas meias-finais do caminho A do play-off de acesso ao Europeu e vão discutir o apuramento entre si no próximo dia 12 de novembro.

Começando pela Islândia, bateu em casa a Roménia, por 2-1, com Gylfi Sigurdsson em destaque.

O médio do Everton marcou aos 16 e aos 35 minutos da primeira parte para dar vantagem à seleção orientada por Erik Hamren. Pelo meio, ainda viu um golo ser-lhe anulado aos 27 minutos.

O máximo que a Roménia conseguiu fazer foi reduzir aos 62 minutos, por Maxim, de penálti.

Já a Hungria «despachou» a Bulgária por 3-1.

Em Sofia, o conjunto húngaro adiantou-se no marcador aos 17 minutos, com um golo Willi Orbán. No segundo tempo, Kalmar aumentou a contenda por 2-0 aos 47 minutos e Nikolics fez o 3-0 a 15 minutos dos 90. Aos 89m, Yomov reduziu para a Bulgária.

Refira-se que Portugal vai disputar dois jogos da fase de grupos precisamente na Hungria, em Budapeste. Um deles será frente ao vencedor deste play-off, o outro será perante a França. A Seleção Nacional vai ainda medir forças com a Alemanha em Munique.

Uma noite decidida nos penáltis

No caminho C, a Sérvia eliminou a Noruega, de Haaland, num dos jogos mais aguardados da noite. Em Oslo, o conjunto orientado por Tumbakovic triunfou por 2-1, com um bis de Milonkovic-Savic.

O médio da Lazio abriu o marcador aos 82 minutos, mas, seis minutos depois, a formação da casa chegou ao empate, por Normann.

No prolongamento, aos 103 minutos, Savic voltou a marcar com um golaço, ao picar a bola sobre Jarstein.

O golo de Savic:

A Sérvia vai agora defrontar a Escócia, que levou a melhor frente a Israel nos penáltis, depois de um nulo após o prolongamento. McLean marcou a penalidade decisiva, depois de Zahavi ter desperdiçado logo o primeiro castigo para a seleção israelita.

No caminho B, a Irlanda do Norte bateu a Bósnia e Herzegovina, também nos penáltis. Depois de um empate a uma bola durante os 120 minutos (Krunic marcou aos 14m para a Bósnia, McGinn empatou aos 53m para a Irlanda), os irlandeses levaram a melhor da marca dos 11 metros e vão agora defrontar a Eslováquia, que também triunfou nos penáltis frente à Irlanda, depois de um nulo durante os 120 minutos.

Por fim, a Macedónia do Norte marcou encontro com a Geórgia – que venceu a Bielorrússia mais cedo – ao derrotar em casa o Kosovo, por 2-1.

Kololli deu vantagem ao conjunto visitado aos 16 minutos, com um autogolo, mas Hadergjonaj empatou aos 29m. Pouco depois, no entanto, Velkovski fez o 2-1 e deu a vitória à Macedónia.

