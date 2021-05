A Hungria, um dos adversários de Portugal no Euro2020, a par da França e da Alemanha, anunciou esta quinta-feira uma lista de 30 pré-convocados para a fase final, entre os quais se destaca a presença de Dominik Szoboszlai, jovem médio do Leipzig que está lesionado desde meados de dezembro de 2020.

Apesar de estar afastado dos relvados há mais de cinco meses, a jovem-promessa húngara, de 20 anos, entra nas contas do selecionador Marco Rossi nesta primeira lista que ainda vai ser reduzida a 26 jogadores, o novo máximo permitido pela UEFA.

Szoboszlai, que somou quatro golos e oito assistências em doze jogos na Bundesliga, até dezembro, tem estado afastado dos relvados devido a uma lesão nos músculos femorais e é uma exceção nesta lista, uma vez que o selecionador apostou essencialmente em jogadores que têm atuado com regularidade nos respetivos clubes, como são os casos do guarda-redes Peter Gulacsi e do defesa Willi Orban, também do Leipzig, segundo classificado da liga alemã.