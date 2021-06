Oleksandr Zinchenko foi eleito homem do jogo na vitória dos ucranianos sobre a Suécia, que valeu o apuramento para os quartos de final.

O jogador do Manchester City inaugurou o marcador aos 28 minutos, enviando um ‘recado’ para calar alguém que não se percebeu bem quem seria.

Já nos descontos do prolongamento, foi um passe de Zinchenko que permitiu a Dovbyk marcar o segundo golo do conjunto de leste, que valeu o passaporte para os quartos de final do Euro2020.

🇺🇦 Ukraine hero Oleksandr Zinchenko takes the prize after a goal and an assist in the round of 16! 🥇@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/ZLHlmLnBbU