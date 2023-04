Menos de 24 horas depois da batalha campal entre jogadores do Real Madrid e Partizan, a Euroliga reagiu com mão pesada, com castigos a Guerschon Yabusele (5 jogos), Kevin Punter (2 jogos), Gabriel Deck (1 jogo) e Mathias Lessort (1 jogo), além de multas de 50 mil euros para os dois emblemas.

O castigo mais pesado foi para o internacional francês Yabusele, jogador do Real Madrid que esteve em particular evidência nos confrontos, com destaque para o golpe que aplicou ao norte-americano Dante Exum, projetando-o com violência contra o chão.

O jogador do Real Madrid já tinha recorrido às redes sociais para lamentar o sucedido e desmultiplicar-se em pedidos de desculpa, mas com o castigo de cinco jogos agora imposto, já não poderá voltar a jogar esta época, nem na Euroliga, nem na Eurocup.

Kevin Punter, jogador do Partizan que sofreu a falta antidesportiva que gerou os tumultos, também foi punido com dois jogos, enquanto Gabriel Deck (Real Madrid) e Matias Lessort (Partizan) vão cumprir apenas um jogo. A Euroliga diz ainda que estes castigos não podem ser alvo de recurso, pela sua «natureza excecional» e por não terem ocorrido na fase regular.

No terceiro jogo entre Partizan e Real Madrid, marcado para a próxima terça-feira, para o Stark Arena de Belgrado, além dos quatro castigados, também vai notar-se a ausência de Dante Exum, a «vítima» de Yabusele que ficou lesionado num dedo do pé.

Recordamos que o Partizan venceu os dois primeiros jogos e pode sentenciar a eliminatória, à melhor de cinco, no terceiro jogo, garantindo desde já a qualificação para a Final Four da competição.