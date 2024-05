Benfica e FC Porto já lá estavam, agora junta-se o Sporting: os três grandes portugueses fazem parte da lista de clubes mais valiosos da Europa, segundo o estudo divulgado pela Football Benchmark.

Numa lista cujo trono foi recuperado pelo Real Madrid, após um ano ocupado pelo Manchester City, o Sporting é uma das duas novidades: a outra é a Real Sociedad.

Os leões, avaliados em 394 milhões de euros, surgem no 31.º e penúltimo lugar, ainda distantes de Benfica e FC Porto.

Águias e dragões, curiosamente, têm uma coisa em comum: ambos subiram seis lugares desde a última avaliação, em 2023.

O Benfica, de resto, é mesmo a terceira equipa que mais cresceu desde o ano passado, com um crescimento avaliado em 28,7 por cento – atrás de Milan (35,5 por cento) e Arsenal (35,1 por cento), mas à frente de Nápoles (28,3 por cento) e Real Madrid (27,2 por cento).

Sporting, FC Porto e Benfica são também modelos no que concerne ao balanço das transferências, entre contratações e vendas.

Nos últimos três anos, e entre os 32 clubes mais valiosos da Europa, apenas sete tiveram um saldo positivo, e três deles são os portugueses.

Nesse aspeto, o Sporting é mesmo o líder, com um balanço positivo de 70 milhões de euros, ligeiramente à frente do FC Porto, com 66 milhões. O Ajax está em terceiro, com 64 milhões de euros, e mais atrás surge o Benfica, com 51 milhões de euros. O Lyon, com 31 milhões, fecha o top cinco.

Também na formação Benfica, Sporting e FC Porto são exemplos a seguir.

As águias, refira-se, lideram a par do Ajax a lista das transferências de sucesso de jogadores da formação – nos últimos cinco anos –, com 12. Aí, saltam à vista os negócios de João Félix (At. Madrid) e Gonçalo Ramos (PSG), por exemplo.

Logo atrás, com 12, surge o Sporting, mais cinco do que o FC Porto, que fecha este top oito juntamente com Liverpool, Real Sociedad e Paris Saint-Germain. O Barcelona, com oito, é a outra equipa presente nesta lista.

