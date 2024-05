O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu um processo de inquérito por acontecimentos à margem do Rio Ave-Benfica, jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, disputado a 17 de maio.

O processo consta no mapa de castigos desta quarta-feira. Ao que o Maisfutebol apurou, o inquérito está relacionado com o mau comportamento de adeptos, no exterior do estádio, depois do empate a uma bola no jogo realizado em Vila do Conde.

Em causa, apurou o nosso jornal, está o arremesso de uma tocha e de garrafas em direção ao autocarro do Benfica. O lançamento destes objetos aconteceu entre a contestação de adeptos dos encarnados, nomeadamente visando o treinador Roger Schmidt.