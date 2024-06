O Partido Socialista (PS) foi o partido mais votado nas Eleições Europeias de 2024, com 32,1 por cento, mais um ponto percentual do que a Aliança Democrática (PSD e CDS), com 31,1%.

Os socialistas elegem 8 eurodeputados, mais um do que a AD (7). Chega (9,8%) e Iniciativa Liberal (9,1%) elegem dois cada. Por sua vez, Bloco de Esquerda (4,2%) e CDU (4,1%) elegem um eurodeputado cada.

LEIA MAIS NA CNN PORTUGAL.

A nível global, o Partido Popular Europeu (PPE) é o partido mais votado, à frente dos socialistas. No total, são eleitos 720 deputados, 21 por Portugal.

A taxa de abstenção no nosso país foi de 63 por cento, um valor acima da média europeia (49 por cento).