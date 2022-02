O selecionador português de futsal considerou que Portugal ter se ser emocionalmente equilibrado para superar a Espanha nas meias-finais do Europeu, nesta sexta-feira à tarde.

«Para estar na final, vamos ter de competir muito bem, ser extremamente racionais e tentar escrever a história do jogo, para chegar ao fim e cair para o nosso lado. Por enquanto, ainda não vemos o cume da montanha, temos de passar esta fase», disse Jorge Braz em declarações aos jornalista na antevisão à partida.

«Neste nível, o equilíbrio de todos os restantes fatores desportivos é muito evidente e esse tem sido o fator importante e decisivo. Em pequenos detalhes, é muito na crença no que somos e na grande confiança no que temos trabalhado, pois é a única coisa que controlamos», acrescentou.

No frente a frente entre as duas seleções, Espanha tem ainda uma ampla vantagem no confronto direto sobre a Seleção Nacional, com 24 vitórias e apenas três derrotas em 32 jogos, mas Portugal é campeão europeu e mundial em título e levou a melhor sobre o adversário desta sexta-feira precisamente nestas edições das referidas provas, realizadas em 2018 e em 2021, respetivamente. Para o selecionador, tudo isso pertence ao passado e não entrará em campo quando o jogo começar. «Não é vantagem nenhuma sermos campeões da Europa ou do Mundo. O jogo começa 0-0, vamos focar-nos nesses 40 minutos e viver muito este presente, para no domingo estarmos onde queremos e continuarmos a dar alegrias aos portugueses», apontou.

«É sempre um jogo extremamente competitivo. Acho que é aliciante para toda a gente que gosta de desporto. A Espanha é uma seleção fortíssima e nós temos equilibrado e conseguido superar, em momentos importantes, a Espanha. Será sem dúvida um jogo excelente do futsal mundial, onde teremos de estar muito focados em nós», sublinhou ainda Jorge Braz, que não tem dúvidas em assumir que Portugal granjeia hoje de mais respeito internacional.

«Há uma coisa que tenho a certeza que o Fede Vidal [selecionador espanhol] olha, que é o respeito. Fomos nós, com o nosso trabalho, que o ganhámos. Orgulha-me muito ter conquistado esse respeito, não só dos amigos espanhóis, mas de todos», afirmou.

André Sousa, guarda-redes da Seleção, também projetou o duelo ibérico. «Tem sido um percurso bem bonito. Agora, com a Espanha, queremos continuar. Vai ser um jogo bastante difícil e competitivo, mas são estes jogos que nós gostamos de jogar. São de exigência e concentração máximas. Temos de estar nos melhores índices físicos e mentais, para conseguirmos vencer uma enorme e fantástica equipa, como é a seleção espanhola», afirmou em declarações ao site da FPF, desvalorizando o ascendente dos espanhóis sobre Portugal após o Mundial. «No último Mundial e no último Europeu levámos de vencida a equipa espanhola. Em jogos difíceis e equilibrados, mas vencemos. Perdemos os dois últimos particulares, mas conta é quando estamos a jogar a sério e a valer. Estaremos preparados para um jogo muito competitivo», assegurou.

Já o ala Bruno Coelho avisou que Portugal tem de esta ao melhor nível para manter vivo o sonho da revalidação do título continental. «Se não estivermos no máximo das nossas capacidades, será mais difícil conseguirmos a vitória. Vamos dar tudo, impor o nosso futsal e o nosso trabalho. Só assim podemos conseguir levar de vencida a Espanha.»

O Portugal-Espanha joga-se às 19h00 (fuso-horário de Portugal continental). Quem vencer vai defrontar na final o vencedor do duelo de leste entre Ucrânia e Rússia.