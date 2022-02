Pany Varela garantiu que Portugal vai apresentar-se com «mentalidade vencedora», no jogo desta sexta-feira com a Espanha, a contar para as meias-finais do Europeu de futsal.

«Temos clara noção de que cada jogo tem a sua história e de que o passado pouco ou nada importa. Se entrarmos no jogo a achar que vai ser mais fácil ou mais difícil devido ao passado, vamos ter surpresas. Vamos entrar com mentalidade vencedora e cumprir, e bem o plano de jogo», disse o ala da Seleção em declarações à imprensa desde Amesterdão.

Portugal, campeão europeu e mundial em título, vai defrontar a já sete vezes campeã continental, derrotada pela equipa das quinas nos quarto de final do Mundial 2021 e na final do último Europeu, realizado em 2018.

«A este nível, já há pouca coisa que não conhecemos do outro lado. Já jogámos muitas vezes uns contra os outros e os jogadores conhecem-se. Com o nível de ‘scouting’ que temos, dificilmente vamos ser surpreendidos. Podemos é, de vez em quando, cometer um erro ou outro, que vai ser sempre aproveitado pelo adversário», referiu o jogador pertencente ao Sporting, que disse que Portugal tem de ser fiel à sua própria imagem e não estar concentrado e procurar ao máximo evitar distrações.

«Os portugueses têm todos os motivos para estarem satisfeitos connosco. A este nível e nesta altura da competição, pouco mais de motivação nos podem dar. Podem dar o apoio deles e a garantia que posso deixar é que tudo vamos fazer para que, no final da partida, consigamos dar mais um passo rumo ao objetivo que nós temos», sentenciou o melhor jogador de futsal do Mundo no ano passado.

Portugal defronta a Espanha na sexta-feira a partir das 19h00. O vencedor segue para a final do Europeu, onde vai defrontar a Ucrânia ou a Rússia.