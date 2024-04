Numa época marcada por lesões nos joelhos, Courtois não consta da lista de Domenico Tedesco para o Europeu deste verão. A informação foi confirmada esta segunda-feira pelo selecionador belga, depois de, em dezembro, o próprio guarda-redes abdicar da convocatória.

Em agosto, Courtois, de 31 anos, sofreu uma rotura no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Sete meses mais tarde, em março, sofreu nova lesão, mas no joelho direito. Ainda que esteja de regresso às convocatórias do Real Madrid, o guardião já não irá a tempo de convencer Tedesco.

«Já foi tudo dito sobre este assunto. Não quero jogar pingue-pongue. Estamos focados nos jogadores em forma», explicou Tedesco aos jornalistas, na Alemanha.

Em todo o caso, a escolha de Tedesco não se explicará apenas tendo em conta o quadro clínico do guarda-redes. Isto porque, no verão de 2023, a relação azedou, quando Tedesco elegeu Lukaku como capitão da Bélgica, a propósito da lesão de De Bruyne. Courtois terá protestado tal opção.

No Grupo E, com Ucrânia, Roménia e Eslováquia, Tedesco deverá optar por Matz Sels, titular do Nottingham Forest. No banco deverão estar Thomas Saminski, titular do Luton Town, e Arnaud Bodart, titular do Standard Liège.