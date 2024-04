O norte-americano Courtney Reum, de 45 anos, já está em Portugal e já treina com o plantel do Länk Vilaverdense, depois de ter sido inscrito como reforço a meio desta época, no período de transferências de janeiro.

O empresário, que é cunhado da celebridade norte-americana Paris Hilton e que nunca foi profissional de futebol, chegou a Portugal de sexta-feira para sábado, já fez exames e está apto no plantel orientado pelo treinador Sérgio Machado.

Esta segunda-feira, conforme apurou o Maisfutebol junto de fonte do Länk Vilaverdense, Courtney Reum já foi apresentado aos colegas e já treinou.

Na quinta-feira, Courtney Reum vai ser apresentado oficialmente pelo clube, em conferência de imprensa marcada para as 11h30.

Recentemente, o norte-americano anunciou que iria juntar-se à equipa a 4 de maio (próximo sábado), data do jogo com o Torreense, da 32.ª e antepenúltima jornada da II Liga.

A equipa de Vila Verde ocupa o 18.º e último lugar, com 23 pontos, a oito pontos dos lugares de permanência direta (a UD Oliveirense é 15.ª classificada, com 31 pontos) e a quatro do lugar de play-off para não descer, ocupado pelo Feirense, 16.º com 27. Imediatamente acima de si, o Länk Vilaverdense tem o Belenenses, 17.º com 26 pontos.