Courtney James Reum protagonizou a transferência mais insólita do último mercado de transferências em Portugal e já tem data para estrear-se com a camisola do Länk Vilaverdense.

O norte-americano de 45 anos, cunhado de Paris Hilton e que nunca jogou profissionalmente, diz que vai juntar-se ao clube a 4 de maio, fim de semana de jogo com o Torreense, pelo que pode ser opção nas últimas três jornadas da II Liga.

«Sim, os rumores são verdadeiros. Estou a entrar no meu modo "Ryan Reynolds: bem-vindo a Wrexham x Ted Lasso" com uma reviravolta e a fazer a minha estreia no futebol profissional (como possivelmente a pessoa mais velha de sempre a fazê-lo a este nível) em Portugal pelo Lank FC Vilaverdense a 4 de maio», escreveu na rede social Instagram, na descrição de um vídeo onde se mostra a treinar, assim como os tributos de pé esquerdo. Entre as imagens, está uma do norte-americano com a camisola do Länk Vilaverdense... no Estádio da Luz.

Contudo, o título de mais velho a jogar nas ligas profissionais portuguesas não vai conseguir arrecadar, pois esse pertence a Kazu Miura, da Oliveirense, que tem 57 anos.