Uma das transferências mais insólitas de que há memória aconteceu no fecho do mercado de transferências em Portugal e envolve o Lank Vilaverdense. Sem qualquer explicação oficial, o clube minhoto anunciou a contratação de um avançado… de 45 anos e que nunca jogou futebol!

Courtney Reum trabalha como empresário e investidor em parceria com o irmão, Carter que é casado com a celebridade norte-americana, Paris Hilton. Já imaginou o que podem fazer Carter e Paris Hilton se eventualmente, visitarem Vila Verde durante uma viagem de fim de semana para estar com o familiar?

O Maisfutebol imaginou e, por isso, organizou um pequeno roteiro do concelho minhoto para os ajudar.

Vila Verde não é Beverly Hills, mas tem muito para oferecer. Passeios à beira-rio, desportos radicais, praias fluviais, miradouros e claro está, pratos típicos que deixam qualquer um de água na boca. Locais para tomar um copo também não poderiam faltar.

O roteiro do Maisfutebol:

Praia Fluvial do Faial

Sabemos como o jet set gosta de estar bronzeado todo o ano. Ora a verdade é que nem o sol e uma praia vai faltar a Paris Hilton, se a viagem acontecer no verão, claro. Situada na margem direita do rio Cávado, esta praia fluvial tem uma relva bem cuidada e água cristalina, o que a torna numa das mais procuradas do concelho. Aconselhamos a chegar cedo sob pena de não ter lugar!

Abade de Priscos

A linha... ai, a linha. Sabemos como é importante manter uma imagem cuidada e não exagerar nas comidas. Mas esquece isso por agora, Paris. Doces destes não encontras em Beverly Hills. Aliás, não te deixes enganar pelo nome, minha querida. Esta sobremesa é de-li-cio-sa e apresenta-se como a principal iguaria da região. Difícil é resistir-lhe!

Lenço dos Namorados

Uma viagem a dois a Vila Verde não fica completa sem algum romance. Ora por isso, e caso queiram comprar souvenirs, Paris e Carter terão sempre o ex-líbris de Vila Verde: este lenço é fabricado a partir de um pano de linho fino ou de algodão e é bordado com motivos vários. Antigamente era oferecido pelas raparigas aos seus amados que o usavam orgulhosamente.



Letraria Brew Pub Vila Verde

Ao final da tarde, antes do jantar, ou ao início da noite, é seguramente obrigatório passar pela Letraria. É a casa da popular cerveja artesanal Letra, que nasceu precisamente em Vila Verde e hoje em dia tem na localidade não só a fábrica, mas também um bar. Curiosamente os dois estabelecimentos estão separados por um vidro, pelo que Paris Hilton e Carter Reum até podem celebrar uma tarde entre amigos, petiscos e, claro, uma cerveja artesanal antes do jantar.

Churrasqueira Barros

É provavelmente o restaurante mais popular de Vila Verde. Conhecido pela qualidade da carne, o estabelecimento combina tradição e inovação, sendo portanto uma paragem obrigatória para o início de noite de uma socialite norte-americana que se preze. Aberto das 12h às 15h e das 19h às 22h30, excepto domingos e quarta-feiras (dia de descanso semanal).

Damabrigo Bar

Depois do jantar, já se sabe que o jet set não é menino (e muito menos menina) para ir para casa jogar UNO ou ver o Big Brother. Por isso aconselhamos o Damabrigo Bar: conhecido como o «Bar do Bé», este espaço está aberto há mais de 20 anos e é o local ideal para tomar um copo até às 2 horas da manhã. Se a fome apertar, há sempre o que petiscar: hambúrgueres artesanais são umas das especialidades da casa.