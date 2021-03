Cinco minutos bastaram para derrubar o muro croata. Portugal foi água mole durante mais de uma hora até que Rui Jorge decidiu mexer na equipa.

Dany da Mota e Fábio Vieira entraram em campo e… furaram a pedra dura com que a Croácia tapou os caminhos da baliza. Ambos fabricaram o golo, aos 69m, que fez Portugal entrar a vencer no Europeu de sub-21.

A estreia poderia ter sido mais tranquila. Isto se na primeira parte houvesse melhor definição no último terço. Trincão rompia com perigo sobre a direita, enquanto por sua vez Vitinha desdobrava-se em assistências primorosas. Faltava o último toque.

Do lado contrário, ainda assim, os croatas também não perdiam a baliza portuguesa de vista, com Lovro Majer a pegar na batuta e a mostrar o caminho.

Estiveram em destaque os guarda-redes: de um lado Semper, do outro Diogo Costa. Foram resolvendo cada problema que lhes aparecia pela frente.

O domínio de Portugal era, porém, evidente e consubstanciou-se assim que Rui Jorge mexeu na equipa. Aos 64m, Dany da Mota e Fábio Vieira entraram em campo (tal como Francisco Conceição, que se estreou nos sub-21), cinco minutos depois ambos encontraram o caminho da felicidade: o ponta-de-lança do Monza dominou e tocou para o extremo portista definir com classe na cara do guardião croata.

Um a zero e algum sofrimento até ao final, quando a Croácia decidiu por fim assumir uma postura mais ofensiva, expondo-se ao xeque-mate luso, que só não aconteceu porque Diogo Leite falhou com escândalo aos 87m um golo feito.

Não haveria de fazer falta. Esta noite, Mota deu gás a Vieira e isso bastou para resolver o problema.

Portugal entrou a vencer e juntou-se à Suíça que bateu com surpresa a Inglaterra na estreia. Seguem-se os ingleses já no próximo domingo.