Portugal garantiu, na manhã desta terça-feira, o acesso à final dos 4x400 metros nos Europeus de Atletismo, que decorrem em Roma. Numa primeira fase, o quarteto – formado por Omar Elkhatib, Ricardo Santos, João Coelho e Ericsson Tavares – foi eliminado, ao terminar a série no sexto lugar.

Todavia, e uma vez que se qualificam os três melhores de cada série mais os dois melhores tempos, Portugal beneficiou da desclassificação da Polónia.

