Everton Cebolinha e a companheira Isa Ranieri marcaram presença no batizado da filha de Pedrinho, Angelina, realizado em Fortaleza, no Brasil.

Os jogadores brasileiros partilharam o balneário do Benfica na temporada 2020/21 e desenvolveram uma boa amizade, extensível às respetivas companheiras, Isa Ranieri e Layla Gomes.

Pedrinho e Layla acabaram por escolher Everton e Isa como padrinhos para a pequena Angelina, nascida em outubro de 2021.

Recorde-se que o médio ofensivo foi transferido do Benfica para o Shakhtar Donetsk no verão passado, disputando 19 jogos (quatro golos e duas assistências) até ao final do ano. O campeonato ucraniano não recomeçou devido à invasão da Rússia.

Pedrinho regressou ao Brasil e tem treinado no CSA de Alagoas enquanto procura uma solução para o seu futuro. Everton, por seu turno, cumpriu a segunda temporada ao serviço do Benfica (47 jogos, sete golos e sete assistências).