A derrota da Itália diante da Macedónia do Norte fez com que algumas das vozes mais influentes do futebol italiano questionassem o modelo adotado pela squadra azzurra. Fabio Capello, técnico de 75 anos, foi uma das vozes mais críticas.

«A explicação é muito simples. Há muito que defendo que estamos a copiar o estilo de futebol de Guardiola há 15 anos. Praticamos um futebol de passes para o lado, para trás, estamos sempre a mandar-nos para o chão, e mesmo uma equipa medíocre como a da Macedónia do Norte, ao nível físico, foi superior no dinamismo, na força e na determinação», afirmou à Sky Sports Itália, antes de deixar um conselho à seleção italiana.

«Tudo ficou claro depois desta derrota, sobretudo até percebermos que o modelo a copiar é o alemão. No atual, não vamos ter sucesso, porque, se queremos jogar como Guardiola faz porque não temos uma técnica superior, não vamos conseguir. Ficámos sempre a 50 por cento. Temos de copiar o modelo alemão ao nível da determinação, do jogo vertical e da profundidade», apontou ainda.

Capello está sem treinar desde 2018, quando deixou os chineses do Jiangsu Suning. Ao longo da carreira, orientou Real Madrid, Juventus, Milan, Roma e foi selecionador de Inglaterra e da Rússia.