O ex-treinador Arrigo Sacchi, que levou o Milan à glória europeia e foi selecionador de Itália entre 1991 e 1996, fez uma análise muito crítica ao estado que atravessa o futebol italiano.

«O problema é grave. O futebol italiano sofre de um atraso cultural, não existem ideias inovadoras. Outros países estão a evoluir e nós estamos parados há 60 anos. Digo-o abertamente: o treinador e os jogadores são os menos culpados. O problema é institucional», sustentou Sacchi, que conduziu a Itália até à final do Mundial 1994, perdido para o Brasil no desempate por penáltis.

Para o ex-treinador, de 75 anos, a vitória no último europeu não foi mais do que uma «exceção maravilhosa»-

Também o presidente da Serie A italiana considerou que o fracasso de Itália no apuramento para o Mundial mostrou que são necessárias mudanças no futebol deste país.

«O falhanço na qualificação para a fase final do Mundial é um fracasso de todo o futebol italiano, que deve motivar uma séria reflexão e mudança de paradigma», afirmou Lorenzo Casini.

A Itália falhou a presença no Mundial 2018, mas vinha de um título europeu conquistado há menos de um ano. Favorita à conquista do Grupo C da fase de apuramento para o Mundial do Qatar, terminou-o atrás da Suíça e acabou relegada para o play-off, onde foi derrotada em casa de forma surpreendente pela Macedónia do Norte.