Fabrizio Miccoli jogou duas épocas no Benfica, entre 2005 e 2007 por empréstimo da Juventus. Apesar da ausência de títulos no clube encarnado, o ex-avançado italiano, agora com 40 anos, assume que a passagem pelos encarnados marcou-o de forma positiva.

«Fiz tudo para ir para o Lecce por empréstimo da Juve, mas o clube não podia pagar os valores que eram pedidos. Acabei por ter a sorte de ir para o Benfica. Acreditem! Se não tivermos essa experiência não conseguimos perceber o quão grande e importante é o clube», recordou Miccoli numa entrevista ao Calciomercato.

O ex-futebolista voltou à Luz mais recentemente, já depois de pendurar as chuteiras, para assistir a um Benfica-Nápoles para a Liga dos Campeões e não esqueceu a forma como foi recebido. «O Rui Costa fez-me dar uma volta ao campo antes do jogo e isso deixou-me muito lisonjeado: significa que dei boas recordações. Aquela equipa, aquela cidade e os adeptos estão no meu coração.»

Mais do que jogador, Miccoli assumiu que tornou-se também um «adepto do Benfica». «Também tive a sorte de conhecer o grande Eusébio. Quando fomos à Liga dos Campeões, ele acompanhou-nos. Era uma lenda do futebol», destacou.

Nas duas épocas que cumpriu no Benfica, Miccoli assinou 19 golos em 56 jogos, tendo ajudado o clube da Luz a chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões em 2005/06, época em que as águias, então orientadas por Ronald Koeman, afastaram o então campeão europeu Liverpool.