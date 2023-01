«FACTOS E ARGUMENTOS» é um espaço do Maisfutebol destinado a cruzar declarações ou teses com números e dados irrefutáveis. Por vezes, a alta velocidade do dia-a-dia condiciona a avaliação criteriosa do que é dito, sem o imperioso contraditório.

«É uma boa equipa, com bons jogadores. Uma equipa com vários internacionais e um jogador que conheço muito bem, o Markovic. Jogou muito bem. Fui eu que o fui buscar à Sérvia para o Benfica quando ele tinha 19 anos. Foi vendido depois para o Liverpool por 40 milhões de euros. Não percebo como é que ele nos últimos anos se perdeu completamente na carreira, porque tem qualidade para jogar a um nível alto.»

Jorge Jesus reencontrou Lazar Markovic no último domingo, na vitória do Fenerbahçe em casa do Gaziantep, na 19.ª jornada do campeonato turco, por 2-1.

O avançado sérvio alinhou durante 80 minutos pelos anfitriões, altura em que foi substituído por Valmir Veliu. Já após o apito final, no rescaldo da partida, Jorge Jesus enalteceu a valia individual da equipa do Gaziantep e destacou precisamente o jogador balcânico, que orientou no Benfica, em 2013/14, e no Sporting, em 2016/17.

O treinador português disse que contratou o jogador quando este ainda jogava na Sérvia e que depois de ter trabalhado consigo nos encarnados, foi transferido para o Liverpool por 40 milhões de euros. Será que é mesmo assim?

Vamos por partes. Jesus era, de facto, o treinador do Benfica quando as águias contrataram Markovic ao Partizan, no verão de 2013, na altura com 19 anos. Logo na época de estreia, o internacional sérvio impressionou e somou 49 jogos, nos quais marcou sete golos e deu seis assistências.

Nessa época, os encarnados conquistaram o campeonato, Taça da Liga, Taça de Portugal e ainda chegaram à final da Liga Europa.

O rendimento de Markovic suscitou o interesse dos grandes clubes e, em julho de 2014, o Benfica comunicou a venda do jogador ao Liverpool. Ora, aqui é que os valores referidos por Jesus não estão corretos.

O negócio entre as águias e o Liverpool foi feito por 12,5 milhões de euros por metade do passe do jogador sérvio, isto porque o Benfica detinha apenas 50 por cento dos direitos económicos do atleta.

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que chegou a acordo com o Liverpool FC para a transferência a título definitivo dos direitos desportivos e dos 50% dos direitos económicos que detinha do atleta Lazar Markovic, pelo montante de € 12.500.000 (doze milhões e quinhentos mil euros)», pode ler-se no comunicado enviado, na altura, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Após uma época sem grande sucesso em Anfield, Markovic foi emprestado ao Fenerbahçe. Em 2016/17, chegou a Alvalade e reencontrou Jesus, com quem trabalhou apenas mais alguns meses, já que na segunda metade da temporada foi cedido ao Hull City pelo Liverpool.

Passou ainda pelo Anderlecht e Fulham, antes de regressar ao Partizan, em 2019. No último verão, mudou-se para o Gaziantep e cumpriu, até ao momento 16 jogos (três golos e duas assistências).