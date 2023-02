«FACTOS E ARGUMENTOS» é um espaço do Maisfutebol destinado a cruzar declarações ou teses com números e dados irrefutáveis. Por vezes, a alta velocidade do dia-a-dia condiciona a avaliação criteriosa do que é dito, sem o imperioso contraditório.

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, abordou este sábado o caso de João Palhinha ao falar da possibilidade de ter Paulinho para o clássico de domingo ante o FC Porto e falou de um aspeto do atual médio do Fulham, na Premier League, sobre o capítulo disciplinar e os desarmes.

«O Palhinha agora está no Fulham, acho que ainda não foi suspenso por amarelos, é o jogador com mais desarmes na liga inglesa», afirmou Amorim.

Ora, e se é verdade que Palhinha é o jogador com mais desarmes até ao momento na Premier League (98, mais 20 do que o segundo, Tyler Adams do Leeds) a afirmação de Amorim sobre o capítulo disciplinar do ex-leão no Fulham não é verdadeira.

Palhinha viu cinco amarelos nos primeiros sete jogos que fez no campeonato inglês e ficou suspenso do encontro com o Newcastle, a 1 de outubro (derrota caseira por 4-1).

O internacional português estreou-se na Premier League frente ao Liverpool na 1.ª jornada, não tendo visto amarelo. Viu depois o cartão nas três jornadas seguintes, ante Wolverhampton, Brentford e Arsenal. Na 5.ª jornada, ficou em branco no capítulo disciplinar ante o Brighton, viu novo amarelo ante o Tottenham (6.ª jornada) e, na 8.ª jornada, ante o Nottingham Forest, que correspondeu ao seu sétimo jogo (a 7.ª jornada só se disputou em janeiro último), Palhinha viu o quinto amarelo.

Depois de ter falhado o jogo com o Newcastle, Palhinha viu três amarelos nos 15 jogos seguintes na Premier League, tendo agora oito e, por isso, está «à bica» para nova suspensão.