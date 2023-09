FIGURA: Jhonder Cadiz (Famalicão)

Entrou e em pouco tempo conseguiu fazer o que Henrique Araújo não havia conseguido nos 62 minutos que esteve em campo. O avançado venezuelano respondeu com uma estrondosa cabeçada ao cruzamento de Francisco Moura e deu os três pontos ao Famalicão.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Muscat

O Famalicão dominou quase sempre o jogo, mas a sensação que dava era a de que esse domínio era consentido pelo Farense e as melhores oportunidades até tinham sido dos algarvios. A entrada imprudente de Muscat sobre Puma Rodriguez e a consequente expulsão deixou poucas possibilidades para que a estratégia de José Mota resultasse.

OUTROS DESTAQUES

Puma Rodriguez (Famalicão): Foi quase sempre dos mais inconformados dos famalicenses. Puma Rodriguez ficou perto do golo na primeira parte e obrigou Ricardo Velho a fazer a defesa do jogo já na segunda metade. Esteve no lance da expulsão de Muscat.

Ricardo Velho (Farense): A espantosa defesa a parar o remate de Puma Rodriguez chegava para ter destaque. No entanto, Ricardo Velho fez muito mais do que isso, parando tudo o que havia para parar, nada podendo fazer no golo de Cadiz.