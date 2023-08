O extremo luso-cabo-verdiano Chiquinho está perto de reforçar o Famalicão, por empréstimo do Wolverhampton, na época 2023/24. A notícia, avançada pelo jornal o Jogo, foi, entretanto, confirmada pelo Maisfutebol.

Chiquinho, de 23 anos, foi cedido pelo Wolverhampton ao Stoke City já para esta época e, em agosto, disputou quatro jogos pelo Stoke no Championship. Porém, o futuro nesta temporada deve passar por um regresso a Portugal, com nova cedência.

Com grande parte da formação feita no Sporting, além de ter passado pelos juniores do Tondela e Estoril, clube este no qual se afirmou como sénior, Chiquinho está prestes a regressar à I Liga, de onde saiu a meio da época 2021/22 para os lobos ingleses.

Em 2022/23, Chiquinho esteve sem jogar, devido a uma grave lesão num joelho.