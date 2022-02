O Sporting e o Tondela foram os dois clubes da I Liga portuguesa que menos futebolistas utilizaram no campeonato no último ano (35), ao passo que o Famalicão foi, entre os 18 emblemas, o que mais atletas teve em campo (50), indica o mais recente relatório do Observatório do Futebol (CIES), esta segunda-feira.

A análise do CIES contempla os jogos do campeonato nacional entre 14 de fevereiro de 2021 e 14 de fevereiro de 2022. Na maior parte das equipas foram realizados 38 jogos, sendo que as exceções foram Famalicão, Belenenses, Estoril, Boavista e FC Porto (com 37 jogos na Liga) e Vizela e Arouca (com 36).

No caso de Estoril, Vizela e Arouca, promovidos em 2021/2022 ao principal campeonato, estão contemplados, naturalmente, os jogos que realizaram ainda na II Liga, ao longo do período em estudo.

Benfica e FC Porto surgem um dos extremos, como dois dos clubes que menos utilizaram atletas. De resto, há ainda uma diferença mais significativa de Famalicão e Belenenses, os que mais atletas utilizaram, face aos demais adversários.

Veja, na galeria associada, a hierarquia do número de jogadores utilizados por cada clube.