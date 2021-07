O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, fez nesta sexta-feira a antevisão ao jogo frente ao Feirense, a contar para a primeira fase da Taça da Liga. O técnico fala em grandes ambições, mas não traça para já objetivos para a nova época.

«Nós já temos algum tempo de trabalho e as perspetivas são sempre as melhores. Com ambição, com o querer ser melhor a cada dia, fazer com que os jogadores sejam mais competitivos, mas é prematuro nesta altura traçar objetivos de forma firme. Temos de experimentar e tentar perceber a resposta da equipa em jogo para se fazer uma avaliação e ter uma melhor perceção daquilo que podemos ou devemos alcançar. Tivemos uma pré-época, a par de outros clubes, difícil. A covid não chegou só ao Famalicão», reconheceu Ivo Vieira.

O treinador madeirense falou de reforços, da importância dos mais jovens na preparação da nova época e garantiu que o plantel ainda não está fechado.

«Ainda estamos à procura daquilo que é ideal na composição do plantel. Temos aqui uma panóplia de atletas que nos têm ajudado e quero agradecer aos cerca de 12 jogadores sub-23 que nos ajudaram neste processo de preparação. Queremos tomar boas decisões, acredito piamente em quem comanda todo o processo do Famalicão. Vamos fazer as coisas de forma assertiva, vamos escolher as melhores opções para acrescentar qualidade à que já temos. Estamos todos confiantes e a trabalhar com o intuito de acrescentar mais ao plantel para fazermos um Famalicão competitivo», garantiu o técnico.

Sobre um dos reforços da época, Bruno Alves, que deixou o Famalicão 19 dias depois de assinar contrato, Ivo Vieira garante que não teve qualquer problema com o jogador.

«Isso é um assunto já encerrado, mas como há muita curiosidade, digo de uma forma simples e direta: não se passou absolutamente nada, o atleta apenas tomou uma decisão sobre a sua carreira, numa conversa entre dois homens. Nada mais do que isso. Tudo o que podem especular fora desta caixa não é real, por isso tenho de respeitar a decisão do atleta e a vida é para a frente».

O Famalicão vai no sábado a Santa Maria da Feira defrontar o Feirense, às 17h no Estádio Marcolino de Castro, para a primeira fase da Taça da Liga.