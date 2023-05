Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após a derrota em casa diante do Desp. Chaves na 31.ª jornada da Liga:

«Fizemos um bom jogo. Nos primeiros 35 minutos controlámos, chegámos a dominar, concedemos apenas uma oportunidade na primeira parte. Estávamos por cima, chegámos ao golo de bola parada e o jogo estava controlado. Depois, há uma jogada em que não conseguimos controlar a projeção do lateral e foi aí que começaram os nossos problemas. Depois, sofremos em cima dos 90m de grande penalidade. A reação do adversário foi forte. Não conseguimos gerir o jogo de uma forma segura e manter a bola longe da nossa baliza. O Chaves tem jogadores muito rápidos para as transições ofensivas e no final colocou dois homens na área, o que nos criou dificuldades. Animicamente e fisicamente alguns jogadores acusaram a fadiga [do jogo da Taça de Portugal, frente ao FC Porto].»

[Fica a cinco pontos do Vitória, que está no sexto lugar. Acabou o sonho da Europa?] «A diferença é grande, mas não vamos deixar de lutar. Jamais o iremos fazer. Independentemente da classificação, a nossa obrigação é lutar todos os jogos para vencer. Não queremos terminar a Liga nesta posição. Queremos voltar às vitórias.»

[Sobre a saída de Penetra ao intervalo] «Foi cansaço. Teve um esforço tremendo na última quinta-feira e estava fatigado. Colocámos o Martín mais fresco. Dava-nos mais velocidade.»