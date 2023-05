Declarações de Vítor Campelos, treinador do Desp. Chaves, na conferência de imprensa após a vitória sobre o Famalicão:

«Propomo-nos sempre olhar para a equipa que está acima de nós. Foi isso que fizemos. Entrámos bem no jogo. Tivemos uma ou outra situação que podíamos ter-nos adiantado no marcador. Sofremos um golo num lance para o qual estávamos avisados, mas sabíamos que o jogo ia ser decidido nos detalhes. As duas equipas equiparam-se muito. Além disso, sabíamos que o Famalicão poderia acusar algum desgaste por ter jogado 120 minutos na Taça de Portugal.

«A nossa equipa tem uma resiliência muito grande. Passámos momentos muito difíceis, com muitos jogadores lesionados. Queremos manter este espírito. Temos sido uma equipa sólida em termos defensivos. Quem conhece as pessoas de Trás-os-Montes sabe que são “antes quebrar do que torcer”. E esta equipa faz jus a isso mesmo.»

«Uma palavra também para os nossos adeptos, que estiveram aqui em grande número, apesar de ser uma segunda-feira à noite. São três pontos muito saborosos. Esta é uma vitória dedicada a todos os flavienses.»