FIGURA: Luiz Júnior (Famalicão)

O Famalicão ficou com os três pontos em casa muito graças à excelente exibição de Luiz Júnior. O guardião famalicense defende duas bolas de golo na primeira parte, uma logo no reatamento e, ainda, uma grande penalidade. Mostrou a segurança que os minhotos precisavam para segurar a vitória.

MOMENTO DO JOGO: Penáltis falhados

Desperdiçar uma grande penalidade já custa. Falhar duas vezes consecutivas é pior ainda. Sylla foi chamado a converter o castigo máximo, mas denunciou o remate e permitiu a defesa de Luiz Júnior. O árbitro mandou repetir por violação da área de Zaydou e, à segunda, o guineense acertou na barra.

OUTROS DESTAQUES

Otávio (Famalicão): Que grande exibição do central famalicense! Imperial nas alturas, fez valer a sua elevação para fazer o único golo do encontro, mas também para limpar todo o jogo aéreo que circulava pela sua área. Passou a comandar a defesa quando Riccieli foi expulso e fê-lo com categoria.

Rafa Mujica (Arouca): Foi o jogador mais inconformado dos arouquenses até ao minuto 77, altura em que ‘borrou a pintura’. O avançado espanhol esteve perto do golo por duas vezes na primeira parte e ainda assistiu para mais uma ocasião de Cristo. Na segunda parte continuava a dar muita luta à defesa local, mas estragou tudo com o pisão sobre Chiquinho, acabando por ser expulso.