Armando Evangelista entrou com o pé no Famalicão ao conquistar uma importante vitória em Barcelos diante do Gil Vicente. Um bom final de primeira parte e um bom recomeço na segunda metade valeu três preciosos pontos aos famalicenses e o triunfo no dérbi do Minho.

Os galos averbaram a terceira derrota caseira da época e só se podem queixar de si próprios. Os gilistas tiveram um golo anulado, falharam uma grande penalidade e mais um par de boas ocasiões.

Cadiz abriu o marcador em cima do intervalo, com um penálti à Panenka, e Chiquinho, com uma jogada individual, ampliou o marcador. Murilo reduziu na reta final e o mesmo jogador desperdiçou um pontapé da marca de 11 metros. O Famalicão chega aos 31 pontos, enquanto o Gil Vicente permanece nos 28.

Evangelista muda sistema

No jogo de estreia, Armando Evangelista alterou três peças em relação ao último onze de João Pedro Sousa e mudou, também, o sistema tático utilizado pelo antigo técnico. Os famalicenses voltaram ao 4x2x3x1, ao contrário do 3x4x3 usado diante do Estrela. Nathan, Chiquinho e Gustavo Sá foram a jogo e deixaram no banco Mihaj, Aranda e Puma Rodriguez. Já Vítor Campelos, depois da derrota (2-1) em Braga, fez apenas uma alteração na equipa, lançando Murilo no lugar de Tidjany Touré.

O início do dérbi do Minho, o segundo seguido para os galos, foi muito tático. As duas equipas com sistemas táticos idênticos, encaixaram e sentiram dificuldades em desatar o nó. Os gilistas tinham mais bola e mais iniciativa, enquanto os famalicenses jogavam na expetativa e no erro adversário, apostando no contra-ataque.

Na primeira vez que o Gil Vicente conseguiu furar a defensiva contrária até marcou, mas Alipour estava em fora de jogo – sete centímetros – antes do remate certeiro de Dominguez. O médio suíço, pouco depois, apareceu na cara de Luiz Júnior a rematar muito torto. Estava completamente solto e desperdiçou uma excelente oportunidade.

À medida que o intervalo se aproximava, o Famalicão foi ganhando confiança e subindo no terreno e acercando-se da baliza barcelense. Topic deu o primeiro aviso com um remate cruzado a rasar o poste. Já nos descontos, Chiquinho caiu na área e André Narciso assinalou grande penalidade. Chamado à conversão, Cadiz marcou à Panenka e deu vantagem aos forasteiros.

Golos animaram as hostes

Os técnicos mantiveram os onzes para o segundo tempo e pouco ou nada mudou. Por isso, a perder, 15 minutos após o reatamento, Vítor Campelos fez quatro alterações de uma assentada só, tentando dar maior acutilância ofensiva aos galos. Mas pouco ou nada mudou e acabou por ser o Famalicão, em contra-ataque, a chegar ao segundo. Chiquinho, que já havia marcado na primeira volta aos galos, pegou no esférico a meio do meio-campo, deixou um adversário para trás, puxou para o pé esquerdo e rematou a contar.

O jogo ganhou vivacidade, o Gil Vicente não baixou os braços e cinco minutos depois reduziu. Grande passe de Pedro Tiba a rasgar a defesa famalicense e Murilo, isolado, tirou Luiz Júnior da frente e marcou. Logo de seguida, bola nas costas de defesa visitante, Depú bate de peito e, à meia-volta, disparou a rasar a trave. Os famalicenses perceberam que estava na hora de fechar fileiras e recuaram no terreno.

Ainda assim, o Gil Vicente dispôs de uma excelente oportunidade para chegar à igualdade. Depú apareceu solto na área e foi carregado em falta. Chamado à conversão, Murilo tanto tentou colocar o esférico que atirou ao lado. Foi a derradeira ocasião dos galos, que mais não conseguiram criar perigo. Triunfo da equipa mais eficaz em campo.