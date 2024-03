Armando Evangelista tem negociações avançadas para suceder João Pedro Sousa como novo técnico do Famalicão, segundo apurou o Maisfutebol.

O acordo com Evangelista, que está livre no mercado, passa por um contrato até o fim desta época, com opção de renovação por mais uma época (até junho de 2025).

João Pedro Sousa, recorde-se, foi demitido esta terça-feria do emblema famalicense, onde chegou na temporada passada. Cumpriu, então, a sua segunda passagem pelo clube.

Aos 50 anos, Armando Evangelista está a um passo de confirmar o regresso ao futebol português, depois de uma experiência no Goiás, do Brasil. Em Portugal, também já dirigiu Arouca, Vilafranquense, Vitória de Setúbal, entre outros.