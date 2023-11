João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, espera de um jogo «num ambiente difícil» frente ao Vizela, este sábado (18h00), em jogo da 11.ª jornada da I Liga, mas garantiu que o «único objetivo é ganhar».

Em conferência de imprensa, o treinador defendeu que a equipa está confiante depois do triunfo na última jornada frente ao Gil Vicente e referiu que o grupo está preparado para dar seguimento às vitórias.

«O que nos espera é um jogo difícil, mas nós queremos tornar ainda mais complicado para o adversário, queremos chegar aos 18 pontos, queremos somar mais uma vitória. Depois até vem mais uma paragem da Liga e seria excelente fazer 18 pontos até essa altura», destacou.

João Pedro Sousa tem consciência das dificuldades que o adversário vai apresentar e salientou os bons desempenhos que já apresentou no campeonato até ao momento.

«O Vizela nestes primeiros jogos teve um calendário muito difícil, dos cinco primeiros defrontou quatro equipas. Mas em quase todos os jogos deu grande resposta, foi sempre competitivo. O que temos a certeza absoluta é que vamos ter um jogo num ambiente difícil em Vizela, perante uma equipa agressiva e competitiva, com qualidade no seu jogo. Temos o objetivo de controlar o jogo e ganhar», frisou.

João Pedro Sousa teceu ainda elogios ao jovem jogador Gustavo Sá, que tem dado nas vistas nos últimos jogos. «O Gustavo Sá tem muito potencial, tem muita qualidade. Mas ele sabe o que exigem dele, principalmente o treinador, que é muito trabalho, muita paciência e começar a perceber cada vez melhor o jogo, o treino. Vemos um jogador em franco crescimento. Melhor jogador do que estava há uns meses. Precisa de consistência no seu jogo e no treino, mas essa é a minha obrigação, mas estamos perante um jogador diferenciado», disse ainda.