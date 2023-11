O Famalicão renovou contrato com o guarda-redes brasileiro Luiz Júnior até 2028.

O jogador de 22 anos, eleito o melhor guarda-redes da Liga no mês de setembro, está há mais de quatro anos nos minhotos, onde chegou para integrar os juniores, antes de ser promovido aos sub-23 e, mais tarde, à equipa principal.

«Cheguei em 2019 com o objetivo de evoluir e concretizar o sonho de chegar à equipa principal. No entanto, dificilmente imaginaria que tudo pudesse ocorrer de forma tão rápida na minha carreira», afirmou o jogador brasileiro aos meios de comunicação dos famalicenses. «Assinei por um clube que está a evoluir de ano para ano de forma admirável e que tem merecido estar no topo do futebol português.»

Luiz Júnior soma 115 jogos com a camisola do Famalicão.