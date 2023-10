Luiz Júnior, do Famalicão, foi eleito o melhor guarda-redes da Liga no mês de setembro.

O brasileiro de 22 anos brasileiro reuniu 31,85 por cento dos votos dos treinadores. João Gonçalves, do Boavista, recolheu 22,22 por cento dos votos, enquanto Diogo Costa, do FC Porto, completou o pódio com 13,33 por cento.

Luiz Júnior disputou quatro jogos em setembro e manteve a baliza a zeros em dois deles. Nesse período, somou 10 defesas e o Famalicão conquistou oito pontos em 12 possíveis.