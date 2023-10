João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Estrela da Amadora (0-1), no Estádio José Gomes, em jogo da 9.ª jornada da Liga:

Expulsão de Riccieli obrigou a uma mudança no plano de jogo?

- Sim, condiciona sempre. O plano de jogo, quando estamos em inferioridade numérica é sempre o mesmo, sabemos o que temos de fazer, até porque já é a sexta vez que acontece esta época. Eu e a equipa já sabemos o que tem de se fazer. Portanto, mudou um bocadinho o jogo. O jogo estava equilibrado, penso que continuou equilibrado, embora com mais posse de bola do Estrela e com o jogo mais perto da nossa baliza. Mas nunca nos desorganizámos, ocupámos os espaços que tínhamos de ocupar. Na segunda parte, o Estrela teve uma boa oportunidade para marcar e depois há a situação do golo num lance de bola parada. O jogo ficou um bocadinho partido, já com alguma fadiga, mas ainda tentámos chegar ao golo. Sujeitámo-nos às transições e o Estrela ainda atirou uma bola ao poste. Estivemos muito concentrados, mas infelizmente acabamos por perder este jogo.

As substituições não foram demasiado tarde?

- Isso tem a ver com os três tempos que temos de substituições. Um estava gasta com a expulsão do Riccieli. Depois o Chiquinho ficou a fazer todo o corredor e não quisemos fazer mais cedo porque podia haver uma lesão. Atrasámos um bocadinho, mas sinceramente, em ternos de rendimento individual, os jogadores estiveram todos bem. Foi mas pelo desgaste na parte final do jogo.

O Famalicão chegou a estar por cima do jogo no início da partida. Não pensou em abdicar do Henrique Araújo e manter a mesma dinâmica com dez?

- Podia ser uma possibilidade, mas a forma como nos preparámos não foi assim, acredito naquilo que fazemos no treino. Vou muito pelo que a equipa sabe que tem de fazer. Já tivemos seis jogos em que isto aconteceu. A minha ideia é ir logo à procura do que já preparámos, nem preciso passar informações para o campo. Os jogadores já sabem o que têm de fazer.

O jogo da Taça do Famalicão foi adiado. Pensa que a falta de competição prejudicou o Famalicão esta noite?

- Na antevisão falei sobre isso. Não tem a ver com o resultado, se tivéssemos ganho, tinha a mesma opinião. Este plantel tem dez/doze semanas de trabalho. A recuperação do Puma [Rodríguez] aconteceu no final de agosto, depois ainda chegou o Chiquinho. Quanto mais jogos esta equipa tiver, melhor. Por aí sim, se a equipa aguentasse preferia jogar domingo, quarta e domingo. O jogo da Taça seria importante para nós, mas infelizmente não aconteceu, mas não foi por aí que perdemos esta noite.