João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Farense:

«Jogo difícil, perante uma equipa muito bem organizada e muito competente a fechar os caminhos da baliza. Tentámos controlar o jogo, para depois dominá-lo, mas o adversário é muito forte na saída em transição. Isso não nos deixou tranquilos. Não exploramos bem a profundidade, na primeira parte.

Na segunda parte entramos com intensão de recuperar a bola em zonas mais subidas e ficamos mais perto da baliza adversária. Depois da expulsão, tivemos ali cinco minutos onde ficamos desconfiados do que o jogo iria trazer. Felizmente marcamos, acalmámos, e, depois, depois, gerimos bem o jogo porque sabíamos que o adversário tinha jogadores muito verticais, mas fomos controlando. É uma vitória justa perante uma boa equipa.

[satisfeito com os sete pontos conquistados?] Vou ser muito honesto, sinceramente, achei que iria ser difícil ter sete pontos a esta altura por todas as dificuldades que tivemos no início da época. Até porque o calendário era difícil. Para além dos sete pontos, o mais importante foi a capacidade e resposta que fomos dando em alguns momentos. Na globalidade, nenhum jogo foi bom, mas tivemos bons momentos. Só sofremos dois golos e ambos de bola parada, por isso estamos satisfeitos. É um ponto de partida para trabalharmos. Temos de treinar muito para ficarmos melhor equipa ainda.

[exibição de Puma Rodriguez] Infelizmente perdemos o Puma por muitos meses e fez falta na época passada. Agora vamos ter muito cuidado com ele e vamos tentar perceber o que ele nos vai dar ao nível do treino O objetivo é ter um Puma forte para evitar lesões e não ter nenhuma recaída, porque nos vai ser muito útil. Vamos tentar que toda a gente esteja bem, quer fisicamente, quer em termos técnicos.».