José Mota, treinador do Farense, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Famalicão:

«Foi um momento importante, sem dúvida. Temos a expulsão e logo de seguida sofremos o golo. Neste jogo, o Famalicão estava com mais posse, mas não estava a conseguir criar perigo. Nós estávamos confortáveis até surgir aquela expulsão desnecessária. Não se pode fazer uma falta daquelas no meio-campo e acabámos por sofrer golo logo depois. Tivemos uma reação que me agradou, mas não foi suficiente.

Perdemos um jogo que penso que não merecíamos. O Famalicão teve mais bola, mas as melhores ocasiões foram nossas. Há muita coisa a evoluir, a melhorar, principalmente em relação à experiência que temos de adquirir. Acabámos, com a expulsão, por dar o ânimo que o Famalicão estava a perder. São momentos decisivos que não pode voltar a acontecer.

[a estratégia era essa, dar iniciativa ao adversário?] Estávamos confortáveis, em termos de anular as investidas do Famalicão, que só criava perigo de longe ou de bola parada, mas não foi isto que idealizamos. Queríamos ser organizados a defender, mas, com bola, queríamos sair em posse. Muitas vezes perdíamos a bola de uma forma muito fácil, mérito do adversário, mas muito demérito nosso. Podíamos e deveríamos fazer muito mais. Os meus jogadores, se calhar, sentiam que o jogo estava controlado e não variavam tanto o jogo.

[contente com o plantel?] Tenho jogadores que só chegaram esta semana, mas pelo que conheço deles, penso que nos vão ajudar a ser mais fortes e, nesse aspeto, estou ainda mais satisfeito com o plantel».