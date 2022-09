Pablo renovou contrato com o Famalicão, informou o clube.



O avançado, de 18 anos, fica ligado aos famalicenses até 2027. Filho de Pena, antigo jogador de FC Porto, Sp. Braga e Marítimo, o atacante acrescentou três anos ao vínculo anterior rubricado no verão de 2021.



Pablo destacou-se nos sub-23 do Famalicão na época passada e foi, inclusive, chamado à equipa principal, tendo participado em sete jogos. Na presenta época, já jogou pelos sub-19 e pelos sub-23.