O Famalicão renovou contrato com Pablo até 2024, acrescentando assim mais um ano de vínculo com o avançado luso-brasileiro de 17 anos.

Pablo é filho do antigo avançado do FC Porto, Pena, e cumpriu as últimas três temporadas nos famalicenses.

Jogou pelos sub-17 em 2019/2020, no campeonato nacional, tendo passado para os sub-23 em 2020/2021. Atualmente, está a cumprir a pré-época com o plantel principal, às ordens de Ivo Vieira.