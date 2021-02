Declarações de Silas, treinador do Famalicão, à Benfica TV, após a derrota por 2-0 ante o Benfica, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

«O jogo começou muito mal para nós, os primeiros minutos foram fatais e aí resolveu-se o jogo. Fomos passivos, pouca intensidade. No primeiro golo, o jogador do Benfica passa por três. Estamos lá e não conseguimos roubar, porque ainda falta essa intensidade que eu digo. Essa intensidade, essa vontade em ganhar duelos. A perder, tivemos de mexer, de alterar e a partir do momento em que passámos a jogar com quatro [defesas], conseguimos pressionar mais na frente, sobretudo mais até na segunda parte.»

«Na segunda parte, muita pressão da nossa parte, o Benfica não conseguiu construir como na primeira e nós tivemos muitos remates. Faltou-nos um golo para entrarmos em pleno no jogo.»

[Famalicão à imagem do Silas:] «Na segunda parte sim, na primeira não. Não é essa imagem que quero. Quero uma equipa valente, que vá aos duelos, que não tenha medo de ficas exposta porque é assim que eu quero, é assim que vai ser e nós vamos ficar assim. Não vamos ser o que fomos na primeira parte, vamos ser o que fomos na segunda. Isso tenho a certeza.»