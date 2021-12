Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota nas grandes penalidades (2-4) frente ao Portimonense:

«O positivo que identifico neste jogo, foi a atitude positiva, o comprometimento entre companheiros e o compromisso com o plano de jogo. O negativo foi não ter feito mais golos.

[principal desafio para o jogo?] Foi tentar ao máximo passar a minha ideia aos jogadores, só tivemos dois dias. Eles receberam me muito bem, estão recetivo a novas ideias e estão a assimilar o novo processo e penso que hoje já vimos algo diferente.

[expulsão complicou ou ajudou?] A equipa criou muitas oportunidades e marcamos naquela que o Portimonense menos esperava. Teríamos de ter feito nas outras. O Portimonense defendia numa linha de cinco e tivemos de procurar o jogo exterior. Faltou a bola entrar.

[Derrota é um revés no processo de mudança?] Penso que não. Falei com os jogadores no final do jogo, dei-lhes os parabéns pela atitude e pela crença no processo e é este o caminho. O foco neste momento é o próximo jogo com o Belenenses».