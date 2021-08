O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, em declarações à SportTV após o empate frente ao Sporting (1-1), em jogo da quarta jornada da Liga:

«Todos nós queremos ganhar e saíamos com o sentimento de que podíamos fazer mais. Defrontámos um adversário muito forte, num grande momento, com grande variabilidade no seu jogo. Conseguimos anular a espaços, houve oportunidades para ambas as partes. É o primeiro ponto conquistado, poderá ser o início de uma caminhada. Agradeço aos adeptos, sabemos do nosso passado recente, mas temos a certeza do que pode ser o nosso futuro. Foi o resultado que se conseguiu.

[Paragem do campeonato, como vai aproveitar?] Tivemos duas estreias, jogadores que pouco treinos, vamo-nos recompondo aos poucos. Sabíamos que precisávamos de reforços, os jogadores deram uma resposta fantástica a esse nível, mas temos de perceber que só teremos sucesso se jogarmos sempre assim. Se facilitarmos contra os adversários ditos não grandes, estamos mais perto de não ganhar.

[Estreias de Pickel e Marcos Paulo?] Não gosto muito de me lamentar sobre as dificuldades, prefiro agarrar-me à equipa. Hoje demos um sinal do que queremos para o futuro. Fiquei satisfeito com a equipa. O Pickel e o Marcos Paulo acrescentaram, conseguimos um resultado razoável, mas todos são importantes para o processo.»