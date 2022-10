Foi com um ataque de Puma que o Famalicão carimbou a passagem à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Foi à tangente, mas inteiramente justo o triunfo famalicense na Trofa. A equipa do principal escalão do futebol nacional venceu o vizinho Trofense, da II Liga, pela margem mínima, com o único golo da partida a ser apontado por Puma Rodriguez – e que golo!

Frente a frente dois técnicos recém-chegados aos respetivos clubes. Bruno China e João Pedro Sousa somavam dois jogos à frente de Trofense e Famalicão, respetivamente, com uma vitória e uma derrota para cada lado. Acabou por levar a melhor o treinador da turma minhota, que agora conta com um saldo positivo de triunfos.

Muitas mexidas na Trofa e poucas no Famalicão

Ao contrário do habitual, foi a equipa teoricamente menos favorita quem mais mexeu no onze. Bruno China fez nada mais nada menos que seis alterações. Tiago Silva assumiu o comando da baliza; para a defesa entraram Daniel Liberal, Ange e Simão Martins; Schurrle assumiu um lugar no miolo de terreno; e Traquina entrou para a ala direita.

Já João Pedro Sousa mudou apenas três elementos depois da pesada derrota sofrida em Arouca (4-1). Francisco Moura rendeu Rúben Lima na esquerda, Gustavo Assunção substituiu Pelé no meio-campo e Rui Fonte saltou para o ataque, no lugar de Aléx Millán.

A primeira parte teve sentido único. Os famalicenses foram quase sempre mais fortes e remeteram o Trofense ao seu meio-campo. Contudo, a equipa da I Liga sentia dificuldades para chegar com perigo à baliza local. Quando o fazia, Tiago Silva mostrava-se intransponível.

E os dedos de uma mão sobram para contar as ocasiões flagrantes de golo. O primeiro aviso foi de Puma Rodriguez que, depois de trabalhar bem na direita, rematou cruzado para boa defesa de Tiago Silva. Depois, apareceu Penetra, após canto, a rematar à figura do guardião local; por último, novamente Puma a surgir isolado, mas a não conseguir evitar a mancha do guarda-redes do Trofense.

Puma atacou

A tónica do jogo manteve-se nos minutos iniciais do segundo tempo. No entanto, o Trofense até começou a ter mais bola, beneficiando de alguma apatia visitante. Por isso, não foi de estranhar que o técnico famalicense mexesse na equipa, fazendo entrar Rúben Lima e Aléx Millán. Respondeu Bruno China, lançando a jogo o veloz Vanilson.

Quando o coletivo não funciona, aparecem as individualidades. Foi o que aconteceu. Puma Rodriguez, que já se havia destacado no primeiro tempo, tirou um coelho da cartola – deve ler-se, apontou um golaço! O avançado pegou no esférico na direita, fletiu para o meio e, de pé esquerdo, rematou em arco ao ângulo. Grande golo dedicado a Théo Fonseca, que se lesionou com gravidade!

O Trofense tentou reagir e pegar no jogo, mas não conseguia entrar na barreira defensiva famalicense, nem incomodar Luiz Júnior. Com o golo, o Famalicão respirou fundo e tranquilizou o jogo. Do banco, saiam jogadores para, por um lado tentar chegar ao empate e, por outro, segurar a vantagem.

Levou a melhor João Pedro Sousa que, ao fim de três jogos à frente do Famalicão, tem saldo positivo (duas vitórias e uma derrota). Já Bruno China ficou com saldo negativo à frente do Trofense, somando duas derrotas e um triunfo.

FICHA DE JOGO

Estádio Clube Desportivo Trofense

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Tiago Costa e José Martins

4.º árbitro: Márcio Torres

TROFENSE: Tiago Silva; Daniel Liberal (Tiago André, 85), Ange, Simão Martins (Caio, 85), Pablo Maldini; Beni, Vasco Rocha (Vilson, 85), Schurrle; Traquina (Pachu, 78), Andrézinho (Vanilson, 59) e Okitokandjo. Treinador: Bruno China

FAMALICÃO: Luiz Júnior; Alexandre Penetra, Riccieli, Mihaj, Francisco Moura (Rúben Lima, 62); Gustavo Assunção, Zaydou, Colombatto (André Simões, 82); Ivo Rodrigues, Puma Rodriguez e Rui Fonte (Aléx Millán, 62). Treinador: João Pedro Sousa

-----

Ao intervalo: 0-0

Marcadores: 0-1, Puma Rodriguez (70)

Disciplina: cartão amarelo a Tiago Silva (68); Francisco Moura (25), Colombatto (76).

Resultado final: 0-1