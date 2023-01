O Famalicão anunciou esta noite a contratação de Zé Henrique.

O jovem guarda-redes de 18 anos chega proveniente do Palmeiras, de Abel, clube pelo qual jogava nos escalões de formação.

«Todos os jogadores brasileiros sonham com a possibilidade de jogar no futebol europeu. Poder fazê-lo numa equipa que proporciona todas as condições para a evolução de jovens jogadores é um passo muito importante na minha carreira», disse, citado na nota dos famalicenses.